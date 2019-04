Idoso em estado grave após capotamento de trator

Andreia Alexandra Fernandes Hoje às 17:11 Facebook

Um homem de 82 anos ficou ferido com gravidade na sequência do capotamento do trator onde seguia num terreno da freguesia de Guilhadeses, em Arcos de Valdevez.

O alerta foi dado às 15:28 horas e a vítima foi encontrada com traumatismo na cara e nas costas, segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez.

Para o local, seguiu a viatura de desencarceramento dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez, a ambulância do INEM e a SIV (ambulância de suporte imediato de vida), com um total de 10 operacionais no local.

A vítima está a ser transportada para o hospital e ao encontro da ambulância que está a fazer o transporte vem ainda a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).