Incêndio causado por recuperador de calor desaloja turistas no Soajo

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 13:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Um incêndio numa casa de turismo de habitação provocou, esta segunda-feira, danos na cobertura da unidade e obrigou à retirada de turistas para outro alojamento, no Soajo, Arcos de Valdevez.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez, Filipe Guimarães, o fogo terá tido origem num recuperador de calor da habitação recém-recuperada, cujo "isolamento foi mal feito", e atingiu parte da cobertura na zona da sala.

"Os turistas acenderam o recuperador e a cobertura começou a arder. Tivemos que levantar mais de metade do telhado para chegar à zona das chamas", disse.

Os ocupantes, ainda em número desconhecido, não sofreram ferimentos e já terão sido instalados noutra habitação.

O incêndio, que ocorreu cerca das 12.22 horas, no lugar de Gandarela, foi combatido num momento inicial por uma equipa do Grupo de Intervenção Proteção e Socorro (GIPS) da GNR que se encontrava perto do local.

Pelas 13.40 horas, o incêndio já tinha sido extinto. Envolvidos no socorro estiveram 14 operacionais com quatro viaturas dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez.