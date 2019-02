Andreia Fernandes Hoje às 13:28 Facebook

Um incêndio destruiu por completo, esta sexta-feira de manhã, um anexo de uma habitação, na freguesia do Vale, em Arcos de Valdevez, sem causar feridos.

Segundo os Bombeiros Voluntários, o alerta foi dado por volta das 7 horas e, à chegada ao local, o incêndio já consumia o espaço onde estariam guardadas algumas alfaias agrícolas.

No combate ao incêndio, estiveram 11 operacionais do Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez, com quatro viaturas e ainda a GNR.