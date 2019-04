Incêndio em Arcos de Valdevez deixa duas mulheres desalojadas

Andreia Alexandra Fernandes Hoje às 13:15 Facebook

Um incêndio na cozinha de uma habitação deixou, esta terça-feira, duas mulheres desalojadas, na união de freguesias de Grade e Carralcova, em Arcos de Valdevez.

O alerta foi dado às 9:09 horas e, segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez, o incêndio já tinha afetado a cobertura da casa que acabou por ficar sem condições de habitabilidade.

Em casa, na altura do incêndio, estavam duas mulheres, uma de 88 anos e outra de 50, que não sofreram ferimentos e, embora agitadas devido à situação, recusaram ser transportadas para o hospital.

No local estiveram seis viaturas com 18 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez e ainda uma patrulha da GNR com dois militares.