Incêndio em casa deixa família desalojada em Arcos de Valdevez

Um incêndio que deflagrou por volta das 5 horas da manhã, numa habitação na freguesia de Paçô, em Arcos de Valdevez, causou um ferido e deixou uma família de quatro elementos desalojada.

O ferido é o proprietário da habitação que, à chegada dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez ao local, já estava a tentar combater as chamas no telhado da casa tomada pelas chamas.

A vítima acabou por ser transportada para o hospital de Ponte de Lima, com queimaduras de primeiro e segundo grau, nos membros inferiores. Os restantes elementos da família foram retirados em segurança da habitação, segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez.

No local estiveram 20 operacionais, com seis viaturas e ainda uma patrulha da GNR de Arcos de Valdevez, com três elementos.

As causas do incêndios não são conhecidas.