Um centro interpretativo do barroco vai ser inaugurado no próximo dia 15 na igreja do Espírito Santo, em Arcos de Valdevez, representando um investimento de um milhão de euros da câmara municipal, com apoio de fundos comunitários.

O novo centro, designado "Porta do Barroco", pretende ser o ponto de partida para o conhecimento daquele estilo arquitetónico no Alto Minho.

