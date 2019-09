Jovem de 15 anos morre afogado no rio em Arcos de Valdevez 

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 20:50 Facebook

Um jovem de 15 anos morreu, este domingo, afogado no rio Tora, em Vale, Arcos de Valdevez.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, a vitima, residente em Angola, estava de férias com uns tios, e encontrava-se a banhos na companhia de colegas. Deixou de ser visto, cerca das 19.30 horas.

Foi resgatado ainda com vida e alvo de manobras de reanimação pelos Bombeiros de Arcos de Valdevez. O óbito foi confirmado no local e o corpo vai ser transportado para o IML de Viana do Castelo.