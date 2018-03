Jovem em estado muito grave após colisão frontal em Arcos de Valdevez

Idalina Casal Hoje às 11:29 Facebook

Um homem com cerca de 20 anos ficou gravemente ferido na manhã desta sexta-feira depois de o automóvel ligeiro em que seguia ter colidido com um ligeiro de mercadorias, na freguesia de Aguiã, em Arcos de Valdevez.

O condutor da carrinha que transportava pedra, com cerca de 50 anos, também ficou ferido com "alguma gravidade", informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viana do Castelo e foi transportado para o Hospital de Viana do Castelo.

O alerta para esta colisão aparatosa foi dado às 7.56 horas, no lugar de Pogido, ao quilómetro 48 da estrada nacional 101.

O automóvel ligeiro em que seguia o homem com cerca de 20 anos, além de colidir com a carrinha de mercadorias, embateu nos rails e derrubou um poste de eletricidade, tendo ficado pendurando nos fios, explicou a mesma fonte.

A estrada ficou totalmente cortada para prestar socorro, remoção das viaturas e limpeza da via durante mais de duas horas. A circulação automóvel foi restabelecida por volta das 10.45 horas.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 19 operacionais, dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez, VMER de Viana do Castelo, SIV de Arcos de Valdevez, duas patrulhas da GNR e um piquete da EDP.