Mulher morre num incêndio agrícola em Arcos de Valdevez

Uma mulher com 85 anos morreu, esta terça-feira, na sequência de um incêndio agrícola, em Padroso, Arcos de Valdevez.

Segundo informação do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, a vítima foi encontrada caída, "com a roupa chamuscada, numa zona já ardida", no lugar de Paredes, onde uma queimada terá dado origem a incêndio.

O alerta foi dado cerca das 12.16 horas. Prestaram socorro 13 operacionais com quatro viaturas dos Bombeiros Voluntários locais, a SIV e a GNR de Arcos de Valdevez. O corpo foi transportado para o Instituo de Medicina Legal de Viana do Castelo.