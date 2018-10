Mulher sofre várias fraturas na mão em acidente com rachador de lenha

Idalina Casal Hoje às 18:06 Facebook

Uma mulher de 44 anos sofreu, esta segunda-feira, várias fraturas no pulso e esmagamento de dedos da mão direita na sequência de um acidente com um rachador de lenha, na freguesia de Couto, em Arcos de Valdevez.

O acidente aconteceu por volta das 12.30 horas no lugar da Aldeia. A mulher foi levada para o Hospital de S. João no Porto com o acompanhamento da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Viana do Castelo.

"A vítima estava a trabalhar no rachador quando este encravou. Ela resolveu colocar a mão no seu interior para verificar o que se passava e acabou por acontecer o acidente", explicou o comandante dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez, Filipe Guimarães. A mulher foi assistida no local pelos bombeiros, pela ambulância de suporte imediato de vida de Arcos de Valdevez e VMER de Viana do Castelo.