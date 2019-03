Quatro feridos em prova de motociclismo em Arcos de Valdevez

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 14:56 Facebook

Um atropelamento e três despistes, com um ferido grave e três leves, é o balanço até agora de ocorrências relacionadas com a prova de motociclismo, Arcos TT, que está a decorrer este sábado em Arcos de Valdevez.

Segundo informação avançada por fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o primeiro acidente ocorreu às 10.43 horas, com um atropelamento no Campo do Trasladário, em plena vila, do qual resultou um ferido leve.

Seguiu-se, às 11.08 horas, o despiste de um motociclista que ficou em estado grave, em Laceiras, Rio Frio.

E mais dois despistes de participantes, um às 13.11 horas em Senhora do Castelo, Miranda, e outro às 13.31 horas, em Laceiras Rio Frio, dos quais resultaram feridos ligeiros.

Todas as vítimas foram transportadas para o hospital da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) em Viana do Castelo.

A prova Arcos TT, organizada pelo Moto Clube de Arcos de Valdevez, vai na 21ª edição, conta este ano com "cerca de 1700 participantes", e prevê um percurso de cerca de 90 quilómetros, pelo concelho de Arcos de Valdevez.