Rapaz sofre amputação "quase total" de mão com rachador de lenha

Idalina Casal Hoje às 15:04, atualizado às 16:20 Facebook

Twitter

Um rapaz de 15 anos ficou com mão direita praticamente amputada ao manusear um rachador de lenha, ao início da tarde desta quarta-feira, em Távora (Santa Maria), no concelho de Arcos de Valdevez.

O acidente aconteceu pelas 13 horas, quando o rapaz estava a ajudar um amigo do pai com um rachador que vem acoplado a um trator. "O miúdo tinha ido dar uma explicação sobre o funcionamento do rachador [que pertencia ao seu pai] e no decorrer do trabalho acabou por acontecer o acidente, quando ele estaria a colocar uma canhota de lenha no rachador que lhe puxou a mão", explicou o comandante dos Bombeiros de Arcos de Valdevez, Filipe Guimarães.

Quando os bombeiros chegaram ao local, o rapaz estava consciente, mas era evidente a amputação quase total da mão. Foi levado em estado grave para o Hospital de S. João, no Porto, acompanhado pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Viana do Castelo, sendo depois encaminhado para a unidade de emergência pediátrica do hospital.