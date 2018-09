Senhora da Peneda abençoou mar de concertinas em Arcos de Valdevez

Idalina Casal Hoje às 11:06 Facebook

O santuário da Senhora da Peneda, na Gavieira, em Arcos de Valdevez, foi pequeno para acolher as centenas de tocadores de concertina que esta quinta-feira à noite quiseram participar na cerimónia da benção da romaria.

O baile popular que se seguiu voltou a ser um dos momentos mais aguardados da romaria da Senhora da Peneda que decorre até amanhã. Os tocadores de concertina concentraram-se em frente ao santuário e centenas de pessoas cantaram e dançaram pela noite dentro.

A romaria de Nossa Senhora da Peneda realiza-se sempre na primeira semana de setembro seguindo a tradição das grandes peregrinações marianas. A envolvência paisagística natural, integrada no Parque Nacional da Peneda-Gerês, favorece um ambiente festivo muito próprio.

Esta sexta-feira, realiza-se a procissão de velas pelas 21 horas e no sábado decorre a festa da natividade de Maria com missa e procissão. Este ano, pela primeira vez, a organização da festa decidiu inovar e promoveu os "Fados à Senhora" com o cantor Marco Rodrigues.

Com raízes na Idade Média, o culto à Senhora da Peneda consolidou-se a partir do século XVIII com a edificação do templo-igreja principal, do escadório das virtudes, do terreiro dos evangelistas e do escadório com 20 capelas temáticas, antecedido pelo largo do Anjo S. Gabriel, que recebe e guia os romeiros na sua estadia no santuário.