Trasfega de uvas faz dois feridos em Arcos de Valdevez

Um homem de 56 anos e uma mulher com 50 ficaram feridos esta segunda-feira, na estação vitivinícola Amândio Galhano, na Quinta Campos de Lima, em Paçô, Arcos de Valdevez, durante uma operação de trasfega de uvas de um trator para uma carrinha de transporte.

De acordo com o comandante dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez, Filipe Guimarães, "durante a manobra de marcha-atrás do trator, duas pessoas ficaram entaladas entre o trator e a carrinha". As duas vítimas apresentavam ferimentos nas pernas, sendo que o homem ficou com um "golpe mais profundo". Os dois foram considerados feridos ligeiros e transportados para o Hospital de Viana do Castelo.

No socorro estiveram envolvidos no total 21 elementos, entre bombeiros, INEM e GNR, apoiados por sete viaturas. O alerta foi dado às 12.32 horas.