Um festival de Vinhos Verdes que atrai milhares de apreciadores

Andreia Fernandes Hoje às 18:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Nos dias 31 de maio, 1 e 2 de junho, em Arcos de Valdevez, no Jardim dos Centenários, realiza-se a 4ª edição do FESTIVINHÃO. Um festival enoturístico dedicado aos Vinhos Verdes da região, em particular ao Vinhão.

À semelhança do que já aconteceu nas edições anteriores são esperados uns milhares de visitantes ao concelho que durante três dias têm a oportunidade de provar os vinhos da região, desde os brancos, aos tintos, passando pelos rosados e ainda pelos espumantes.

No total, neste evento estarão representados cerca de 30 produtores, haverá petiscos tradicionais e ainda artesanato. A organização, a Associação dos Vinhos de Arcos de Valdevez e a Câmara Municipal são unanimes em defender que este tipo de eventos são uma mais-valia para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz neste território e para continuara a atrair visitantes ao concelho.

O município prepara ainda o lançamento da obra de uma loja para promoção dos vinhos de Arcos de Valdevez e que vai acontecer neste mesmo fim de semana.