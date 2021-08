Internet gratuita chega às aldeias turísticas de Soajo e Sistelo

As aldeias turísticas de Soajo e Sistelo, em Arcos de Valdevez, estão a partir desta sexta-feira dotadas de Internet gratuita para população e visitantes. Foram instalados vários pontos de Wi-Fi no centro e em pontos de interesse daquelas localidades.

A Câmara Municipal de Arcos de Valdevez anunciou esta sexta-feira que a chegada da Internet a Soajo e Sistelo acontece no âmbito do projeto de expansão da rede de Internet sem fios do município, que implicou a instalação de pontos Wi-Fi em diversos locais da sede de concelho.

"Na vila de Soajo foram instaladas antenas no Largo do Eiró, no Largo da Feira e junto à Casa do Povo. Já em Sistelo foram colocadas antenas no Lugar da Igreja e no miradouro da Estrica", informou a autarquia em comunicado, referindo que "a instalação dos pontos Wi-Fi está a utilizar a expansão da fibra ótica pelo concelho, o que irá permitir levar a rede Wi-Fi a outros locais".

"Com estes pontos Wi-Fi a autarquia pretende proporcionar o acesso gratuito à internet de qualidade a residentes e visitantes, aumentar o acesso a serviços públicos online e contribuir para a promoção e divulgação do concelho e das suas potencialidades", concluiu.