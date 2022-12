Jovem ficou com amnésia após acidente com trotineta em Arcos de Valdevez

Uma jovem com 20 anos de idade ficou com amnésia, após embater com a cabeça, na sequência de colisão da trotineta em que seguia com um automóvel, em Arcos de Valdevez.



Segundo relatou o Comandante dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez, Filipe Guimarães, a vítima, uma estudante-trabalhadora com residência naquele concelho, foi colhida pela viatura ligeira e acabou por ser projetada "cerca de três metros".

"Bateu com a cabeça e não se lembrava de nada. Estava com amnésia. De resto não apresentava ferimentos, mas foi considerada ferido grave e foi transportada para o hospital de Viana do Castelo", descreveu.

O acidente ocorreu na Avenida Dr. Osvaldo Gomes, Arcos de Valdevez cerca das 8.43 horas. No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez, SIV de Ponte de Lima e GNR.