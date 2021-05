Marcelo Rebelo de Sousa regressa ao Minho no fim de junho

O Presidente da República deverá regressar para "uma segunda volta" ao Minho no fim de junho.

Esta quarta-feira, encerrou visita de três dias com temas como o desconfinamento, a educação, as desigualdades do país e apoio social. E um maratona de selfies em Arcos de Valdevez.

No final referiu que aquela que foi "a primeira volta" a locais que ainda não tinha visitado no Minho, no âmbito da iniciativa "Portugal desconfinando".

"[Regresso]depois da ida a Cabo Verde, Guiné e Eslovénia, Bulgária e de alguns compromissos. Logo a seguir ao 10 de Junho no Funchal. Deve ser entre a terceira e a quarta semana de junho. Espero que na altura a pandemia e o tempo já não sejam problemas. Serão três, quatro dias", declarou à despedida, após três dias em que visitou vários locais e instituições em Braga, Esposende, Caminha, Melgaço, Paredes de Coura e Arcos de Valdevez.

Questionado pelos jornalistas sobre o tema das assimetrias do país, que foi abordando ao longo da jornada, o Presidente da República lembrou a propósito que irá receber as Comunidades Intermunicipais e que já reuniu, na semana passada, com os presidentes das Comissões de Coordenação e do Desenvolvimento Regional de todo o continente.

"Tenho ouvido e vou continuar a ouvir responsáveis daquilo que vai ser fundamental para que os próximos anos sejam uma ocasião de correção das desigualdades [com auxílio dos fundos europeus] das assimetrias no território que é muito desigual", concluiu.