Menina atingida por paralelo em Arcos de Valdevez vai sair dos cuidados intensivos

O estado de saúde da aluna de Arcos de Valdevez que foi atingida na cabeça com um paralelo atirado por uma colega está a evoluir favoravelmente. A jovem de 15 anos, que esteve em coma na última semana internada nos cuidados intensivos da Pediatria do Hospital de S. João, no Porto, vai ser transferida para a enfermaria.

Questionada pelo Jornal de Notícias, fonte daquela unidade hospitalar declarou esta segunda-feira que a menina está a ter "evolução muito favorável". "Está para ser transferida para enfermaria", informou.

Recorde-se que a aluna foi atingida pela pedra, na passada segunda-feira, ao início da tarde, após ter saído da escola com um grupo de colegas.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo adiantou dias depois, o incidente tratou-se de "uma brincadeira que correu muito mal entre as duas colegas já fora da escola". E que a colega que lançou o paralelo "teve de receber apoio psicológico pela psicóloga do Agrupamento de Escolas de Arcos de Valdevez".

O caso aconteceu numa zona verde junto às instalações da Santa Casa da Misericórdia local, habitualmente frequentada por jovens.

A aluna residente em Sobreiro, freguesia de Giela naquele concelho, foi, segundo confirmou também o Comandante dos Bombeiros de Arcos de Valdevez, Filipe Guimarães, socorrida por uma equipa daquela corporação, após pedido de socorro feito pelo pai de uma das colegas que se encontravam no local.

"Uma delas chamou o pai e ao chegar ao local foi ele que acionou os meios de socorro. Esteve lá uma ambulância e a SIV de Arcos de Valdevez. [A vítima] foi transportada para o hospital de Viana do Castelo, e depois foi de emergência com os batedores da Brigada de Trânsito para o hospital de Braga. E mais tarde foi transferida para o S. João do Porto", relatou.