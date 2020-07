Menino queimado em piquenique continua internado no Hospital de São João

O menino com cinco anos de idade que no sábado sofreu queimaduras em mais de metade do corpo, ao ser atingido por chamas de um grelhador a gás que se incendiou num piquenique familiar em Arcos de Valdevez, continua internado no Hospital de São João no Porto.

Segundo fonte hospitalar, a criança deu entrada naquele hospital, em estado grave, este sábado às 16.15 horas, e foi internado no serviço de Medicina Pediátrica, onde ainda permanece este domingo.

O Comandante da corporação de Bombeiros de Arcos de Valdevez, Filipe Guimarães, que ontem esteve no local do incidente, uma praia fluvial em S. Jorge, naquele concelho, referiu que a criança foi atingida "no rosto, braços e principalmente nas pernas", por chamas projetadas pelo tubo da botija de gás de um grelhador que se incendiou.

"A mangueira da botija que alimenta o grelhador soltou-se, porque as abraçadeiras estavam desapertadas. Incendiou-se e ao saltar, cuspiu fogo e queimou o menino, que estava à beira. Ficou com cerca de 60 por cento do corpo queimado", descreveu, referindo que a situação aconteceu no decorrer de "um piquenique familiar, num parque de merendas, à borda do rio" no Lugar de Senra, freguesia de S. Jorge, na presença dos pais e tios do menino, "num total de dez pessoas".

"Estavam à sombra, mas correu mal", disse o Comandante Filipe Guimarães. A criança foi transportada para o hospital de São João do Porto pela SIV dos Arcos de Valdevez com acompanhamento da VMER do Alto Minho.