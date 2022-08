Missa em castelhano e bênção de gaitas de foles na romaria da Senhora da Peneda

A Romaria de Nossa Senhora da Peneda, que começa esta terça-feira, prolongando-se até 8 de setembro em Gavieira, Arcos de Valdevez, inclui no programa uma missa em castelhano e bênção de gaitas de foles.

A festa de cariz religioso realizada num dos pontos mais altos da região do Alto Minho atrai milhares de romeiros oriundos de território nacional e da vizinha Espanha.

Segundo nota divulgada pelo município de Arcos de Valdevez, este ano, as celebrações incluem um programa cultural, de que se destaca, no sábado, dia 3 de setembro, a inauguração de um elemento escultórico e de uma exposição intitulados "A Árvore", além da apresentação do Plano de Valorização do Santuário de Nossa Senhora da Peneda, que prevê a realização de obras no local.

Está ainda programado o concerto "Músicas à Senhora", com a atuação de Helena Sarmento.

No que toca a atos religiosos, haverá eucaristias em português e castelhano, procissões, orações de vésperas e laudes, uma via Sacra, entre outros.

Este ano, as celebrações serão presididas pelo Bispo de Viana do Castelo, D. João Lavrador. A missa em castelhano, no dia 5, vai ser presidida pelo Bispo de Tui-Vigo D. Luís Quinteiro Fiuza. No dia 6 serão também benzidas concertinas e realiza-se um baile popular tradicional.

O Santuário de Nossa Senhora da Peneda possui um monumental escadório e 20 capelas temáticas.