Motociclistas plantam 1500 pinheiros em Arcos de Valdevez

O Moto Clube de Arcos de Valdevez plantou 1500 pinheiros num baldio da freguesia de Sabadim, naquele concelho. Uma árvore por cada participante na edição 2022 da grande prova anual do clube, o Arcos TT.

Com a iniciativa, realizada no sábado e em que participou também o presidente da Câmara local, João Esteves, os motociclistas já plantaram um total de 3200 árvores no município.

"Tal como tinha sido por nós anunciado, cada participante do evento ARCOS TT 2022 valeria uma árvore para o concelho de Arcos de Valdevez. Cumprimos essa nossa promessa ao plantarmos mais de 1500 Pinus Pinea (Pinheiros Mansos), no Baldio da Freguesia de Sabadim, junto ao Parque de Merendas de Cabanas", informa na sua página de Facebook o clube, presidido por Filipe Guimarães, também comandante dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez.

"Esta preocupação ambiental e ecológica associada ao evento ARCOS TT surgiu com o objetivo de reduzir a pegada ecológica do evento e também para demonstrar que, através deste tipo de iniciativas, devemos e podemos recuperar, melhorar e valorizar a ecologia e a paisagem de Arcos de Valdevez", justifica o clube na publicação.

"Esta é a nossa segunda iniciativa do género já concretizada e através delas, o Concelho de Arcos de Valdevez ganhou mais de 3200 árvores. É sem sombra de dúvidas um enorme orgulho para todos nós, Moto Clube de Arcos de Valdevez, e certamente também para todos aqueles que participaram nas duas últimas edições do evento ARCOS TT, pois cada participante foi personificado numa árvore nestas nossas duas iniciativas", acrescentou. O clube refere ainda que espera "continuar com a iniciativa em 2023".