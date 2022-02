Mulher de 80 anos morre em fogo em Arcos de Valdevez

JN/Agências Hoje às 15:56 Facebook

Uma mulher de 80 anos morreu esta terça-feira num incêndio que deflagrou num terreno agrícola no lugar de Avelar, freguesia de Cabreiro, em Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo, disse fonte dos bombeiros locais.

Em declarações à Lusa, o comandante dos bombeiros voluntários de Arcos de Valdevez, Filipe Guimarães, adiantou que a corporação foi chamada às 12.04 para um incêndio florestal, tendo sido acionado um meio aéreo para travar a progressão das chamas.

No terreno, a Equipa de Intervenção Permanente (EIP) mobilizada para o local acabou por encontrar o corpo da mulher, "totalmente carbonizado".

Filipe Guimarães disse que as autoridades estão a investigar o caso, desconhecendo-se se a mulher morreu quando tentava apagar o fogo "numa leira de que era proprietária ou se terá estaria a fazer uma queima de sobrantes agrícolas e terá sido apanhada pelas chamas".

Ao local compareceram 10 operacionais e cinco viaturas dos bombeiros, INEM e GNR.