Mulher em estado grave após despiste em Arcos de Valdevez

Uma mulher de 75 anos ficou em estado grave, após despiste e embate de uma viatura contra uma árvore, em Miranda, Arcos de Valdevez.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez, a vítima seguia no lugar ao lado do condutor e sofreu ferimentos graves. Por sua vez, o homem com 81 anos, que conduzia a viatura foi considerado ferido ligeiro. Ambos foram transportados para o hospital de Viana do Castelo.

O acidente ocorreu, cerca das 8.54 horas, numa estrada municipal no lugar da Insúa, freguesia da Miranda. A viatura despistou-se é despenhou-se num valado até embater num carvalho.

Estiveram no local Bombeiros, com nove elementos e três viaturas, GNR e SIV de Arcos de Valdevez.