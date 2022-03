Mulheres de Prozelo receberam "flores da paz" com dedicatórias de meninos

As mulheres de Prozelo, em Arcos de Valdevez, receberam, este fim-de-semana, em casa, flores acompanhadas de dedicatórias escritas por meninos da freguesia com idades até aos 13 anos.

Foi uma forma de assinalar o Dia Internacional da Mulher, que há vários anos é celebrado com um almoço confecionado pelos homens e que este ano voltou a não se realizar devido à pandemia. Segundo o Presidente da Junta de Prozelo, César Pinto, que andou de casa em casa, sábado e domingo, foram entregues 450 gérberas, este ano com um duplo simbolismo: "É a flor da paz".

"Apesar deste constrangimento, não quisemos deixar passar a data em claro. Este ano, para homenagear as "nossas" mulheres, distribuímos flores com dedicatórias escritas pelos meninos, até aos 13 anos, da nossa freguesia", disse César Pinto, referindo que a iniciativa teve também por objetivo "homenagear todas as mulheres e educar os mais novos para a importância da igualdade de género".