Não recebem pensões e faltam ao médico. Jolda e Rio Cabrão sem correio "há mais de 15 dias"

A população da União de Freguesias de Jolda e Rio Cabrão, em Arcos de Valdevez, queixa-se de não receber correio "há mais de 15 dias".

A situação está a preocupar os habitantes, a maioria de idade avançada. Não recebem as pensões, estão a perder consultas médicas e não conseguem pagar contas.

Segundo a secretária da Junta daquelas freguesias, Rosa Brito, até agora não foram prestados quaisquer esclarecimentos por parte dos CTT e está em curso um abaixo-assinado.

"Não temos correio há mais de 15 dias. Não vem a distribuição e as pessoas estão todas a ligar para os correios preocupadas com esta situação, porque perdem cartas importantes", declarou aquela responsável. Devido à falta do correio, alguns habitantes "estão a faltar à consultas e falta-lhes o dinheiro das pensões", acrescetou Rosa Brito.

"Isto já está a ter efeitos bastante negativos na população. Pelos vistos, há falta de pessoal. É o que eu entendo, porque há alturas que o carteiro muda todas as semanas", disse Rosa Brito. O posto de distribuição para os concelhos de Arcos de Valdevez e Ponte da Barca, localizado em Vila Nova de Muía (Ponte da Barca) "não deu explicações" para o que está a suceder.

Segundo a secretária da junta, "há cerca de dois anos que os CTT estão a trabalhar muito mal" naquela zona, tendo já noutras ocasiões acontecido "atrasos de uma semana" na entrega da correspondência.

"Vamos fazer um abaixo-assinado para reportar a situação e pedir esclarecimentos", afirmou.

O "Jornal de Notícias" contactou a assessoria de imprensa dos CTT, que remeteu para mais tarde esclarecimento sobre o caso.