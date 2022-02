Novo hotel em solar setecentista cria 35 empregos

JN/Agências Hoje às 18:03 Facebook

Investimento de 4,1 milhões permite recuperar solar classificado, mas que estava devoluto.

O solar setecentista de Requeijo, em Arcos de Valdevez, deverá reabrir em abril transformado em hotel de cinco estrelas, num investimento de 4,1 milhões de euros que vai criar 35 postos de trabalho. Em declarações à Lusa, o presidente da Câmara, João Manuel Esteves, destacou a "articulação entre a autarquia e o investidor que tornou possível a aquisição e a reabilitação do solar devoluto em hotel de excelência na região".

"Este investimento é muito importante para o concelho por dotar Arcos de Valdevez de um hotel de charme, instalado num edifício classificado, de elevado valor histórico e de relevância assinalável para o concelho", afirmou o autarca social-democrata.

Além do montante do investimento, 4,1 milhões de euros, João Manuel Esteves salientou os "postos de trabalho diretos" criados no concelho, "altamente especializados e preparados para oferecer um nível de serviço de elevada qualidade".

Situado na antiga Quinta do Requeijo, na margem esquerda do rio Vez, na União de Freguesias de Arcos de Valdevez (São Paio) e Giela, a nova unidade vai proporcionar uma resposta "diferenciadora" aos turistas.