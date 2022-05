Produção de vinho verde prestes atingir um milhão de garrafas em Arcos de Valdevez

A Associação dos Vinhos de Arcos de Valdevez (AVVEZ) afirma que a produção de vinho verde duplicou em área naquele município minhoto, nos últimos sete anos, e está em vias de atingir um milhão de garrafas.

Os números foram divulgados hoje pelo presidente da AVVEZ, Vitor Correia, numa conferência de imprensa de apresentação do festival enoturístico, 'Festivinhão', que regressa nos dias 3,4 e 5 de junho, após dois anos de interrupção por causa da pandemia. O arranque do certame, na sexta-feira, contempla a eleição da 'Rainha das Vindimas', a que concorrem jovens de nove freguesias de Arcos de Valdevez. A vencedora participará depois no concurso a nível nacional.

O 'Festivinhão', dá destaque ao conhecido 'vinhão', vinho verde tinto, que em Arcos de Valdevez, representa "cerca de 20 por cento da produção". E trata-se, segundo Vítor Correia, do principal evento de promoção dos vinhos produzidos na região e desde que começou em 2016 já surtiu efeitos positivos no setor.

"Quando começamos a área de produção era de 50 hectares e sete anos depois é de cerca de 105. Até ao ano passado a média era de oito hectares por produtor, este ano passamos a 10 e esperamos em 2023 chegar a 12 hectares", afirmou o presidente da AVVEZ, referindo que, atualmente, existem 11 produtores engarrafadores com sede naquele município. "Estamos a falar da produção de 600 mil garrafas nos Arcos de Valdevez, mas a partir deste ano muito provavelmente passaremos a 900 mil, em crescimento para o próximo ano, para mais de um milhão de garrafas", frisou.

A 5ª edição do festival enoturístico, começa na sexta-feira, no Jardim dos Centenários, às 18.00 horas e prolonga-se até domingo às 20.00 horas, com abertura no sábado e no domingo às 11.00 horas. Participam 22 expositores, sendo que seis são de produtos locais, duas tasquinhas e os restantes de vinhos.

"Retomamos um evento que vai na senda daquilo que andamos a fazer há uns anos a esta parte de valorização, promoção e divulgação dos produtores engarrafadores de Arcos de Valdevez", declarou o autarca local, João Esteves, adiantando que no certame "a tónica é no vinho verde tinto, o vinhão", mas também tem lugar a casta Loureiro produzido naquele território. "Estamos a construir com a AVVEZ a afirmação de um sector importante da economia do nosso concelho", disse, sublinhando "o reconhecimento" que têm tido os vinhos de Arcos de Valdevez.