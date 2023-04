Rapaz atropelado por carro da GNR em Arcos de Valdevez

Um rapaz de 12 anos foi atropelado esta quinta-feira por uma viatura da GNR, quando corria atrás de uma bola, em Arcos de Valdevez.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, a criança foi colhida junto ao centro escolar, "caiu e ficou com escoriações nos braços", fruto da queda.

O atropelamento registou-se cerca das 17.30 horas e o rapaz foi transportado para o hospital de Viana do Castelo, por precaução.

O socorro foi prestado por meios dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca.