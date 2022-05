Recuperação da paisagem de Sistelo após derrocada vai avançar

A Câmara Municipal de Arcos de Valdevez anunciou esta terça-feira que foi consignada a obra de recuperação da derrocada ocorrida em Sistelo há um ano. De acordo com a autarquia, a intervenção corresponde à primeira fase de empreitada e tem um custo de cerca de 890 mil euros.

Recorde-se que o aluimento de terras ocorreu no Lugar da Igreja, Sistelo, no final de junho de 2021, e provocou uma "cratera com 100 metros de extensão, 12 metros de largura e cerca de seis metros de profundidade".

Na altura, 31 pessoas foram retiradas de casa durante a noite, por precaução. Regressaram no dia seguinte, após especialistas terem considerado que estavam reunidas condições de segurança.

"Com esta recuperação, pretende-se a restituição da paisagem natural que existia antes do deslizamento, nomeadamente, a reposição e modelação do terreno, bem como a recuperação da linha de água por forma a garantir a pretendida continuidade dos socalcos, muros, regos, caminhos, ramadas e culturas", informa a Câmara de Valdevez, adiantando que está prevista "uma segunda fase que avançará com a reconstituição da paisagem, desde o coberto vegetal até às estruturas de socalcos destruídas aquando do aluimento de terras".

As duas fases de intervenção serão realizadas "com recurso a fundos comunitários, ao abrigo do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (COMPETE 2020) - Transição Climática - Intervenções de Reabilitação da Rede Hidrográfica".

"Esta parceria entre o Município e a APA na concretização desta intervenção é de primordial importância para a recuperação e segurança do local e da população e para a sustentabilidade e valorização ambiental de Sistelo", considera o autarca de Arcos de Valdevez, João Esteves.