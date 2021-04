Removidos da serra cadáveres das 68 cabras fulminadas por raio em Arcos de Valdevez

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 11:15 Facebook

Os cadáveres de 68 cabras que morreram ontem fulminadas por um raio foram removidos esta manhã da serra de Gondariz, em Arcos de Valdevez.

Segundo o proprietário do rebanho atingido, Dário Lima, as carcaças já foram retiradas e transportadas num camião para um centro de recolha em Santa Maria da Feira. Ainda mal refeito pelo que diz ter sido "uma tragédia", o pastor refere que o prejuízo poderá rondar os "cinco mil euros" e que, nesta altura, a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal estarão a ponderar disponibilizar um eventual apoio.

"Isto foi uma tragédia e não tenho nenhum tipo de ajuda. Concerteza vou ter de comprar outros animais. Os que morreram eram de raça e novos. Se calhar não me chegam cinco mil euros para as comprar. Em Terras de Bouro, estão a pedir 100 euros por cada uma e também não as há", lamentou esta manhã Dário Lima, enquanto assistia à retirada dos cadáveres do local.

O seu rebanho com 320 cabras foi atingido por um raio, ontem à tarde, quando andava na serra no Lugar de Ferreiro, em Gondoriz, Arcos de Valdevez. Sessenta e oito animais tiveram morte imediata. O fenómeno deixou-o em estado de choque.

"Foi uma trovoada forte. Eu estava com o rebanho na serra. Tenho 320 cabras e senti dois ecos enormes de trovão, encostei-me a uma pedra e as rês, quando desando, estava a 100 metros delas, vejo um terror. Sessenta e oito cabras todas mortas, encostadas umas às outras", contou Dário Lima de 53 anos, comentando: "Tenho quarenta e tal anos de serra, esta é a minha profissão, vivo disto e nunca vi, nem nunca me aconteceu tal coisa. Não sei como é o raio não me caçou a mim, se eu estava ali a 100 metros. Estava a falar com um amigo de Terras de Bouro. Quando vi, fiquei tolo, cego, sem palavras".