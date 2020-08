Santuário da Nossa Senhora da Peneda celebra 800 anos de culto

Hoje às 15:55 Facebook

Esta quarta-feira, dia 5 de agosto, têm ter início as comemorações dos 800 anos de culto do Santuário de Nossa Senhora da Peneda, em Arcos de Valdevez, Viana do Castelo.

O culto a Nossa Senhora da Peneda remonta a 5 de agosto de 1220, data em que a Nossa Senhora apareceu a uma pastorinha e pediu que "fosse construída uma ermida em sua honra".

Com o objetivo de instalar um núcleo de visitação histórica, que represente os 800 anos do culto a Nossa Senhora da Peneda, a Câmara Municipal apoiou com 20.000 euros o restauro de uma ala do Santuário, "para aí conter um espaço expositivo", que permite aos visitantes viajarem no tempo e ficarem a conhecer os principais acontecimentos nestes 800 anos de existência, e a construção da Porta Jubilar.

