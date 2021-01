Sons do Vez regressa em fevereiro com nove espetáculos

A Mostra de Música Moderna de Arcos de Valdevez, Sons do Vez, está de regresso em 2021.

Segundo informação divulgada na página oficial de Facebook do evento, a nova edição começa com um espetáculo de Carminho a 5 de fevereiro e segue até março com mais oito concertos: Galandum Galundina (12 fevereiro), Clã (19), Paus (26), Mão Morta (5 de março), Plastica (12), Tarantula e Nó Cego (19) e Luísa Sobral (26).

Os concertos terão lugar às 21 horas no auditório da Casa das Artes de Arcos de Valdevez. Trata-se já da 19.ª edição da Mostra de Música Moderna de Arcos de Valdevez.