Templo da Senhora da Peneda em Arcos de Valdevez elevado a santuário

A Diocese de Viana do Castelo informou, esta quinta-feira, que o templo da Senhora da Peneda, Arcos de Valdevez, foi elevado a santuário, por decreto do bispo Anacleto Oliveira, na altura em que se celebram oito séculos de devoção à santa.

Datado do século XVIII, o santuário da Senhora da Peneda, situado na freguesia de Gavieira, no concelho de Arcos de Valdevez, distrito de Viana do Castelo, é constituído pela igreja que foi terminada em 1875, por um grande terreiro dos evangelistas e uma escadaria com cerca de 300 metros, sendo que nas suas laterais existem 20 capelas que retratam cenas da vida de Cristo, e ainda os quartéis.

No decreto, assinado pelo bispo da diocese de Viana do Castelo, Anacleto Oliveira sustenta a elevação do templo a santuário com "o longo e enriquecedor percurso histórico e o valioso património espiritual, religioso e material, testemunho de assíduas e seculares peregrinações de fiéis e da profunda devoção e culto à Virgem Maria".

