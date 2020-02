Trabalhador em estado grave após cair numa ravina em Arcos de Valdevez

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 12:30 Facebook

Um trabalhador, com 27 anos, de uma empresa de limpeza florestal ficou em estado grave, esta segunda-feira de manhã, depois de cair numa ravina no Soajo, Arcos de Valdevez.

Segundo informação divulgada pelos Bombeiros de Arcos de Valdevez, a queda aconteceu numa "zona de difícil acesso".

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana informou que o alerta para a queda foi dado cerca das 10.15 horas e que a vítima foi transportada para o hospital de Viana do Castelo. Estiveram envolvidos no socorro dez operacionais com duas viaturas dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez e a SIV de Ponte de Lima.