Três feridos em capotamento de carro em Arcos de Valdevez

Três feridos foi o resultado de um despiste seguido de capotamento, este sábado, na Estrada Nacional 202 em Ázere, Arcos de Valdevez.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez, no acidente que ocorreu no Lugar Figueiredo, ficaram feridos um homem com 26 anos e duas mulheres com 48 e 19. Foram todos transportados para o hospital de Viana do Castelo.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Arcos de valdevez e Ponte da Barca, com um total de quatro viaturas e 11 operacionais, assim como uma patrulha da GNR.