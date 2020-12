Um morto em queda de camião de uma ponte em Arcos de Valdevez 

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 22:39 Facebook

Twitter

Partilhar

O condutor de um camião que transportava pedra morreu, esta quinta-feira à noite, minutos depois das 21 horas, após despiste, derrube da proteção lateral de uma ponte e queda a um ribeiro na freguesia de Eiras, em Arcos de Valdevez.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o pesado, que transportava pedra, caiu "de uma altura de 10 a 12 metros".

O acidente ocorreu na Estrada Nacional 101, que liga Arcos de Valdevez a Monção. No local, "está um grande aparato", adianta a mesma fonte do CDOS, devido à grande quantidade de meios: 19 operacionais com cinco viaturas dos Bombeiros de Arcos de Valdevez, a SIV local, a VMER do Alto Minho, duas patrulhas da GNR e duas equipas da Infraestruturas de Portugal (IP). Desconhecem-se ainda as causas do acidente.