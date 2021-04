Vaca resgatada de poço em Arcos de Valdevez

Uma vaca foi resgatada de um poço de regadio com cerca de quatro metros de profundidade, esta segunda-feira, em Arcos de Valdevez.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o alerta para a ocorrência foi dado às 18.42 horas e quando os meios chegaram ao local o animal já tinha sido retirado com recurso a uma grua e um trator.

De acordo com informação dos Bombeiros de Arcos de Valdevez, o resgate foi iniciado pelo dono com a ajuda de populares. A vaca terá caído por uma ravina para dentro do poço, situado no lugar de Real, União de Freguesias S. Paio e Giela. O animal terá escapado ileso da queda.

No local estiveram cinco operacionais dos Bombeiros Voluntários, apoiados por uma viatura.