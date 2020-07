Jovem de 27 anos morre em queda de viatura ao rio

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 20:38, atualizado às 22:37 Facebook

Uma viatura com dois ocupantes caiu a um rio no Soajo, Arcos de Valdevez, este sábado. Uma das vítimas do acidente morreu.

Um jovem de 27 anos morreu, este sábado, depois de a viatura onde seguia ter caído a um rio no Soajo, Arcos de Valdevez. Com a vítima, seguiria no lugar do condutor um homem de 50 anos, que sofreu ferimentos ligeiros (escoriações na cara).

Segundo o Comandante dos Bombeiros de Arcos de Valdevez, Filipe Guimarães, o acidente ocorreu cerca das 19.50 horas, no Lugar de Costa Velha. Tratou-se de "um despiste de uma viatura ligeira, seguida de queda de uma altura de cerca de quatro metros para um rio".

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo informou que prestaram socorro 19 operacionais dos Bombeiros de Ponte da Barca, VMER do Alto Minho, SIV de Arcos de Valdevez e GNR.

O primeiro alerta indicava que poderiam estar quatro pessoas dentro da viatura, mas tal não se veio a verificar.