A Câmara de Caminha anunciou que, a partir de segunda-feira, vai dispensar os trabalhadores para acompanhar os filhos, até aos 12 anos, que deixam de ter aulas.

A autarquia explica que as medidas adotadas têm em consideração "a decisão do Conselho de Ministros do dia 12 de março que definiu medidas extraordinárias de contenção e mitigação do coronavírus, em particular a decisão de suspensão de todas as atividades escolares, letivas e não letivas, presenciais".

