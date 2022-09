Caminha vai ter Parque de Ciência e Tecnologia

JN/Agências Hoje às 17:31 Facebook

O concelho de Caminha vai ter um Parque de Ciência e Tecnologia, que albergará um centro tecnológico da indústria automóvel e um centro de exposições transfronteiriço, anunciou esta quarta-feira o presidente da Câmara.

Miguel Alves referiu à Lusa que se trata de um investimento privado que consubstancia "uma revolução industrial no concelho".

O parque vai nascer na confluência das freguesias de Argela e Vilar de Mouros, junto ao nó de acesso à A28, numa área de acolhimento empresarial com mais de oito hectares.

"O Pedido de Informação Prévia já foi entregue na Câmara e está em fase de encaminhamento", referiu o autarca, adiantando que a Câmara espera nas próximas semanas proceder à alienação do terreno que detém naquela zona em favor dos promotores.

O centro tecnológico será dotado com espaço de incubadora e aceleradora de empresas com serviços de apoio partilhado e valências de restaurante e cafetaria.

Pavilhão multiusos

Já o centro de exposições transfronteiriço será um pavilhão multiúsos que poderá receber congressos, feiras nacionais e internacionais, competições desportivas e espetáculos artísticos ao vivo. Com recurso a bancadas retráteis telecomandadas, terá capacidade para 7500 visitantes em simultâneo, para 4000 sentados em espetáculos e para 2500 espectadores sentados em competições desportivas oficiais nas modalidades de andebol, basquetebol, futebol de salão, hóquei em patins, voleibol e outras.

O município realça que o pavilhão "reunirá as condições necessárias para ser reconhecido com as certificações oficiais que permitem albergar competições internacionais de clubes ou seleções".

Os promotores pretendem criar lotes para indústria numa ocupação global de 36 mil metros quadrados, além de lotes para comércio e serviços, equipamentos desportivos e de cafetaria e espaços lúdicos e de lazer.

Para Miguel Alves, o investimento dará "um contexto de modernidade e sustentabilidade a uma área que vai potenciar a criação de centenas de novos postos de trabalho qualificados e em setores de alta intensidade tecnológica, como a indústria automóvel e a indústria aeroespacial".

"Pretende-se que atividades de valor acrescentado, como o design de produto, sejam exportadas de Caminha para o mundo", adianta.

Segundo Miguel Alves, "este projeto marca um ponto de viragem no desenvolvimento do concelho de Caminha".