38 infetados em lar de idosos de Caminha

Um surto de covid-19 foi detetado esta sexta-feira no lar de idosos do centro de bem-estar social de Seixas, em Caminha.

Trinta e oito pessoas acusaram positivo, após realização de 97 testes ao universo de utentes e funcionárias. Segundo o presidente da direção da instituição, Manuel Vilares, o surto foi detetado na terça-feira depois de a animadora do lar, que começou a apresentar sintomas, como febre, no fim de semana, ter confirmado que se encontrava infetada.

"Realizou o teste por indicação do médico de família e acusou positivo. Foi um sinal de alerta para nós e ativamos de imediato o Plano de Contingência", afirmou Manuel Vilares, referindo ter contactado, na quarta-feira, o Delegado de Saúde do Alto Minho, "que não foi apologista" da realização de testes. "Disse que eventualmente se devia aguardar mais um dias. Eu disse que não e que iria reunir com a equipa e refletir sobre a minha opinião. Decidimos fazer os testes à nossa conta no dia seguinte. Testámos 97 pessoas. Os resultados chegaram hoje: 29 utentes positivos e seis inconclusivos, que vão voltar a testar amanhã (sábado), e nove funcionárias com testes positivos - uma ainda a aguardar o resultado e três inconclusivos, que vão repetir o teste", declarou.

De acordo com o presidente da direção da instituição, "os idosos infetados, que de um modo geral estão assintomáticos, estão isolados em dois pisos, com uma equipa do próprio lar para cada piso". Dos 29 utentes infetados, dois encontravam-se (e continuam) hospitalizados por outras razões, já antes de ter sido detetado o surto.

As funcionárias infetadas foram para quarentena em casa e há ainda três isoladas à espera de testar de novo este sábado. "Estamos com dificuldades nos recursos humanos e hoje expus esse problema à Segurança Social. Temos a promessa da diretora da Segurança Social de que no início da próxima semana poderemos ter ajuda de uma equipa de intervenção", adiantou Manuel Vilares.