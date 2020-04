Alto Minho exige medidas a empresa que emitiu 10 mil faturas com erros

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 15:19 Facebook

Os municípios que integram a Águas do Alto Minho vão, na próxima semana, reunir com a administração da empresa para exigir medidas em relação aos milhares de erros de faturação com que os consumidores estão a ser confrontados.

Ao que o "Jornal de Notícias" apurou junto de fonte ligada à firma do grupo Águas de Portugal, foram emitidas "cerca de 10 mil faturas com erro em janeiro e estima-se que esse número tenha sido superior em fevereiro". A situação está a gerar uma onda de contestação na região, com uma petição online, já com cerca de 7500 assinaturas, a pedir o fim da concessão dos serviços de águas e saneamento à AdAM.

Questionado sobre o caso, este sábado, em que a loja da empresa em Caminha amanheceu pichada com insultos a vermelho, o Presidente da Câmara, Miguel Alves, declarou que os erros detetados têm provocado "um grande alarme e contestação" junto da população. "Os municípios acionistas também estão descontentes. A própria empresa tem mostrado descontentamento e lamenta o que está a acontecer, mas o que nós esperamos é que o Conselho de Administração não lamente apenas e encontre soluções", apontou.

Segundo Miguel Alves, na reunião de terça-feira, os sete municípios acionistas da AdAM (Viana do Castelo, Caminha, Vila Nova de Cerveira, Valença, Paredes de Coura, Arcos de Valdevez e Ponte de Lima) vão exigir "a apresentação de medidas concretas". Ações que passem por "abrir mais capacidade de audição e resolução das reclamações das pessoas, reforço das equipas e que façam com que as próximas faturas se apresentem substancialmente melhor do que as primeiras duas que foram emitidas pela Águas do Alto Minho".

Um cliente de Vila Praia de Âncora recebeu esta semana uma fatura de mais de 50 mil euros. A empresa justificou a situação com "uma anomalia no sistema".

Ontem, a Câmara de Vila Nova de Cerveira anunciou a abertura de um balcão de atendimento, na segunda-feira, para apoiar os clientes nas reclamações à empresa, face ao encerramento da loja da AdAM naquela localidade e ao não atendimento telefónico.