Atendimento ao munícipe em Caminha regressa à estrada

A Unidade Móvel de Atendimento da Câmara de Caminha regressa ao ativo na próxima segunda-feira.

A carrinha do município, que leva serviços de vários balcões municipais junto das populações, vai voltar à estrada para atender em Vilar de Mouros, Argela, União de Freguesias de Gondar e Orbacém, Dem, Riba de Âncora, União de Freguesias de Venade e Azevedo, Vile e Vila Praia de Âncora.

"Esta unidade promove a proximidade com as populações e disponibiliza os serviços normalmente existentes nos balcões municipais, bem como os serviços relacionados com a georreferenciação de prédios rústicos, no âmbito do projeto Balcão Único do Prédio de Caminha", informa a autarquia em comunicado, referindo que, na próxima segunda-feira, a Unidade Móvel "estará da parte da manhã, em Vilar de Mouros, e da parte da tarde, em Venade".

O atendimento móvel funciona com serviços de georreferenciação de prédios rústicos, apoiando proprietários na identificação em cartografia da sua propriedade. E permite ainda tratar de assuntos referentes aos serviços "de Urbanismo, águas, esgotos, despejo de fossas, comunicação de leituras de contador, resíduos sólidos, publicidade e ocupação de espaço público e apresentação de opiniões, sugestões ou reclamações".

Na carrinha, a população pode ainda "pedir informação sobre situações de intervenção urgente a decorrer no concelho (rede viária, águas e esgotos ou resíduos), oferta cultural, desportiva, turística e de lazer" de Caminha.