Aulas na Secundária de Caminha transferidas para contentores

Uma dezena e meia de contentores começaram esta terça-feira a ser instalados junto à Secundária Sidónio Pais em Caminha, marcando o início das obras de requalificação e ampliação daquela escola.

A intervenção no valor de 3, 5 milhões de euros era, segundo nota informativa da Câmara Municipal de Caminha, "uma aspiração antiga" da comunidade escolar. Os contentores vão acolher as aulas, enquanto as obras se concretizam.

A transferência dos equipamentos dos edifícios será feita durante as férias de Natal. "Por vontade do Agrupamento, a obra começa agora, por forma a acautelar, na medida do possível, a perturbação que um empreendimento desta envergadura sempre implica", informa a autarquia.

A Escola Secundária Sidónio Pais situa-se num lote desnivelado de 22.340m2, na freguesia de Vilarelho, Caminha.