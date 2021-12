Autarca de Caminha infetado com covid-19

O presidente da Câmara de Caminha, Miguel Alves, está infetado com covid-19. O autarca estava em isolamento profilático desde a véspera de Natal, após ter tido um contacto de risco. Confirmou agora a infeção, que afeta também a esposa. O filho do casal testou negativo.

"Depois de ter entrado em isolamento profilático na véspera de Natal, na sequência de um contacto de risco, os testes PCR realizados confirmaram que o Presidente da Câmara de Caminha esta infetado com covid-19, encontrando-se em isolamento na sua casa, com o seu agregado familiar, desde 24 de dezembro", informou hoje aquela autarquia.

Em comunicado, o município adiantou ainda que "Miguel Alves apresenta sintomas normalmente associados à gripe, mas não inspira cuidados especiais". E que este se encontra "a recuperar no seu domicílio, juntamente com a sua mulher, que também está infetada e com o seu filho, que deu negativo no teste realizado".