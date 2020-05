Bandeirolas, pulseiras e sistema de som este verão em praia de Caminha

Os frequentadores da praia de Moledo, em Caminha, vão este ano ser informados à chegada sobre o estado da lotação do areal, com bandeirolas verdes, vermelhas e amarelas.

Um sistema de som será utilizado, tanto naquela praia como nas restantes quatro do concelho de Caminha, pelas autoridades para prestar informações, lançar alertas ou até proceder à interdição da praia. Se alugarem barracas, os veraneantes terão de usar uma pulseira identificativa atribuída pelo concessionário. Aos nadadores-salvadores vão juntar-se, este verão, "equipas de assistentes que terão como funções informar e sensibilizar os banhistas para as normas da Direção-Geral de Saúde (DGS) e a prática de um comportamento cívico".

Segundo o presidente da Câmara de Caminha, Miguel Alves, a sinalética informativa e de sensibilização "vai ser muito reforçada dentro e fora da praia", seguindo as indicações da DGS. Informará sobre "aglomerados, distanciamento entre pessoas, toldos e para-ventos e números de contacto ou emergência".

"A sinalética sobre a lotação será feita com bandeirolas de três cores (verde, vermelho e amarelo) colocadas junto às entradas da praia. A amarela indicará que dois terços da lotação da praia estão ocupados e a vermelha que a lotação está preenchida a 100%", adianta, referindo que "a lotação ainda não foi determinada pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA)".

As cinco zonas balneares do concelho de Caminha contarão este ano com sete apoios de praia, a maior parte deles com esplanada. Para Moledo estão programados quatro. A afluência à praia será "responsabilidade de cada concessionário", a quem cabe o aluguer das barracas, cujo número e preço de ocupação ainda estão a ser avaliados. "Um terço da praia ficará liberta" para usufruto dos banhistas que não aluguem.

Segundo Miguel Alves, estão a ser estudadas "alternativas de estacionamento gratuito", o que na praia de Moledo "pode passar por alugar prédios rústicos durante o verão". A zona marginal deverá permanecer aberta à circulação, mas a autarquia "pondera a proibição de passeios ou corridas de bicicleta nas marginais e nas ecovias junto à praia para permitir maior segurança aos peões". Serão ainda duplicados os chuveiros e lava-pés exteriores no conjunto das praias.

A Câmara de Caminha decidiu este ano "como medida de apoio aos concessionários, muito castigados, como toda a economia, por esta situação pandémica, que cobrirá os custos associados à gestão e a recolha de resíduos e que vai comparticipar metade dos salários dos nadadores salvadores".