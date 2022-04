Barco elétrico cruza o rio Minho a pensar nos peregrinos

Embarcação, que entra este sábado ao serviço entre Caminha e A Guarda, vai atenuar a ausência do ferry que não pode atracar no cais galego

Uma embarcação elétrica, com capacidade para oito passageiros e três bicicletas, começou este sábado, a cruzar o rio Minho, entre Caminha e A Guarda. A rota fluvial "Xacobeo Transfer" destina-se principalmente a peregrinos que percorrem o Caminho Português da Costa para Santiago de Compostela, mas pretende também assumir-se como transporte turístico de uso geral. A iniciativa é da Junta da Galiza (Turismo da Galiza), em parceria com autoridades marítimas e municípios das duas margens do Minho.

Segundo José Manuel Fernandez, da Associação Galega de Atividades Náuticas (AGAN), que vai operar a nova ligação fluvial, a embarcação elétrica será apoiada por um barco a motor, que ampliará a oferta de lugares. E a partir de agosto, o transporte passará a ser garantido por outra embarcação também elétrica de maior porte, que está neste momento em construção num estaleiro galego.

"O projeto são duas embarcações elétricas, mas a partir deste sábado vamos testar um protótipo que se chama 'Xouva'. É elétrico e tem cinco metros por três, mas é provisória até agosto. Estamos a construir uma maior para 12 pessoas e seis bicicletas", declarou ao JN.

O percurso entre Caminha e A Guarda é feito de meia em meia hora, das 7 às 19 horas, e demora cerca de 15 minutos. O barco está adaptado para acolher duas cadeiras de rodas. Cada viagem custa seis euros, acrescidos de quatro euros caso o passageiro leve bicicleta.

O presidente da Câmara de Caminha, Miguel Alves, esclarece que o novo serviço é "um investimento da Junta da Galiza", com vista ao incremento do Caminho Português da Costa. E que entra em funcionamento nesta época para dar resposta ao aumento de mobilidade de portugueses e espanhóis na fronteira durante a Semana Santa, já que atualmente o ferry-boat Caminha-A Guarda está parado. "Não se encontra a funcionar porque o cais em A Guarda está interditado pelos Portos da Galiza por falta de segurança. Não permite a acostagem do ferry-boat e ainda não foi encontrada uma solução. Por isso poderemos estar a falar num período longo de paragem", refere o autarca, comentando que o novo serviço "é uma mais valia"

O Caminho Português da Costa para Santiago de Compostela bifurca no município de Caminha. Há peregrinos que atravessam o rio no ferry ou em táxi-mar e outros seguem a pé até Valença, pela ecovia que segue quase em permanência pela margem do rio Minho.