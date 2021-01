Câmara de Caminha leva refeições aos bombeiros e a alunos carenciados

Hoje às 16:49 Facebook

A Câmara de Caminha, em Viana do Castelo, tem novamente em funcionamento um serviço de confeção e entrega de refeições aos bombeiros aquartelados em Caminha e Vila Praia de Âncora, bem como a todos os alunos carenciados que estão em situação de isolamento profilático.

À semelhança do que aconteceu na primeira vaga da pandemia, as refeições são confecionadas nas cantinas das escolas básicas e secundárias do agrupamento Sidónio Pais e entregues por funcionários municipais. Uma iniciativa que, segundo a autarquia, está integrada no protocolo de apoio existente entre a Câmara Municipal e as duas associações humanitárias do concelho e surge na sequência do apoio dado às crianças de famílias desfavorecidas que têm na refeição escolar a única de que beneficiam diariamente.

