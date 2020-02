Hoje às 15:08 Facebook

A Câmara Municipal de Caminha deu um passo inovador na promoção do sucesso escolar das crianças do concelho. A edilidade introduziu recentemente sessões de promoção de consciência fonológica nos jardins de infância do Agrupamento de Escolas Sidónio Pais.

Esta é mais uma medida implementada pelo Município no âmbito do projeto School4All-Caminha, que permite que mais de 160 crianças usufruam de sessões de terapia da fala gratuitamente.

